El exsenador y exembajador Roy Barreras dijo que irá a la consulta, pese a la decisión de los sectores petristas de retirarse de esta votación del próximo 8 de marzo por la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de no permitirle al precandidato Iván Cepeda ir a las interpartidistas.

“Lo que ocurrió ayer fue una agresión contra la democracia de un plan que teníamos acordado. Tenemos que unir a esos sectores socialdemócratas liberales progresistas con la izquierda”, dijo Barreras este jueves a la Radio Nacional.

“Primero vamos a derrotar a la derecha en la consulta de marzo, no podemos dejarles la cancha libre, y luego vamos juntos a primera vuelta”, añadió el avezado político.

Y concluyó el ex presidente del Congreso que las listas del Pacto al Congreso, tras las decisiones del CNE que también afectan a algunas listas del petrismo al Legislativo, como la de la Cámara por Bogotá, “todas se van a salvar y todas se pueden reinscribir, porque millones de colombianos van a votar es por el logo del Pacto, necesitamos elegir 40 senadores progresistas y 80 representantes progresistas”.

