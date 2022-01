Comunes informa que el exFarc Rodrigo Londoño ya puede votar

El dirigente del partido Comunes Rodrigo Londoño informó que nuevamente quedó habilitado para votar en las elecciones legislativas tanto presidenciales.

Cabe resaltar que Londoño en días anteriores habría denunciado que en las plataformas de las Registraduría Nacional no le aparecía su lugar de votación, sino un mensaje en el que lo notifican que desde hace casi un año tiene restringidos sus derechos políticos y, por tanto, no podía ejercer su derecho al voto: “Denuncio que, según la página de la Registraduría, me han sido revocados mis derechos políticos para ejercer el derecho al voto. Solicito que se esclarezca esta situación, que vulnera mis derechos y configuraría un gravísimo incumplimiento del Acuerdo de Paz”, dijo Londoño a través de su cuenta en Twitter.

La medida se habría tomado, al parecer, por una condena por los delitos de secuestro extorsivo y rebelión.

Sin embargo ayer jueves la Registraduría le habilitó el documento de identidad, según informó la colectividad firmante del acuerdo de paz. “El caso de Timochenko ya se solucionó ”, manifestó la colectividad.