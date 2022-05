“Mi candidato es y sigue siendo Sergio Fajardo”: Alejandro Gaviria

Luego de que el medio británico ‘Financial Times’ publicara el artículo titulado “Cómo las elecciones de Colombia podrían cambiar América Latina”, el cual ha generado gran polémica en el país por el supuesto respaldo manifestado por Alejandro Gaviria a Gustavo Petro de cara a las próximas elecciones presidenciales, el ex precandidato presidencial de la coalición Centro Esperanza afirmó a través de un video que su apoyo sigue estando con el candidato Sergio Fajardo.

La publicación del medio internacional detalla cómo está el panorama electoral en Colombia y advierte la posibilidad de que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia puedan verse trastocadas si Gustavo Petro llega al poder. En medio del análisis fue consultado Alejandro Gaviria, quien dibujó lo que, a su juicio, está pasando en el país: "estamos durmiendo en la cima de un volcán”, dijo.

En ese sentido añadió lo que sería un guiño a la campaña política del candidato del Pacto Histórico: “Hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está exigiendo un cambio”, sostuvo.

Ante esto, varios sectores políticos calificaron de “traición” las declaraciones de Gaviria, quien ha acompañado en la campaña al candidato de la que fue su coalición.

Este mismo jueves, Alejandro Gaviria contestó en un video: “Quiero decir de manera clara que mi candidato a la Presidencia es y sigue siendo Sergio Fajardo”, expresó.

“Desde que Sergio ganó la consulta de la Centro Esperanza he cumplido mi palabra y he estado siempre a su disposición como director programático de la campaña, no solo es mi obligación desde un punto de vista legal sino también una convicción personal profunda sobre el futuro de nuestro país”, agregó Gaviria.

Además, afirmó que sigue estando comprometido con “la propuesta de un centro político fortalecido en Colombia”.