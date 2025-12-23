Luego de reunir 2,6 millones de firmas ciudadanas, el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, anunció que no participará en ninguna consulta presidencial y que competirá directamente en la primera vuelta.

La decisión se produce tras el fracaso de un primer intento de consulta con Luis Carlos Reyes y Jaime Araújo, que no prosperó por falta de avales y de condiciones políticas reales.

Posteriormente, el candidato recibió una invitación del senador Iván Cepeda para integrarse a una consulta promovida por sectores cercanos al petrismo, propuesta que decidió rechazar de manera definitiva.

En su declaración, explicó que el país no requiere más mecanismos de consulta para definir candidaturas, sino una discusión de fondo sobre el rumbo nacional.

“Colombia no necesita hoy una consulta para cerrar filas alrededor de un balance que no ha sido asumido con honestidad”, afirmó.

Además, ratificó su distanciamiento político del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo balance calificó como decepcionante.

Señaló incumplimientos, improvisación en la conducción del Estado, centralismo persistente y una ejecución que, a su juicio, no estuvo a la altura del mandato popular.

“La promesa de transformación se convirtió en frustración para millones de colombianos”, sostuvo.