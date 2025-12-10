El excontralor Carlos Felipe Córdoba se inscribió oficialmente este martes como precandidato del partido Conservador de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Hoy hacemos un llamado a los demás partidos para construir una plataforma interpartidista con el fin de recuperar a Colombia en las próximas elecciones presidenciales de 2026. pic.twitter.com/wx96X0kB5O — Felipe Córdoba Larrarte (@pipecordoba) December 10, 2025

Hasta el momento, Córdoba ha recibido el respaldo de 16 de 27 representantes a la Cámara de la colectividad azul, lo que generó una profunda división con el senador y también precandidato, Efraín Cepeda.

“Los abajo firmantes, miembros de la Bancada Conservadora en la Cámara de Representantes, en ejercicio de nuestras funciones como voceros legítimos de los territorios y militantes activos del Partido Conservador Colombiano, nos permitimos expresar de manera respetuosa y convencida, nuestro respaldo a la postulación del doctor Felipe Córdoba Larrarte como candidato presidencial de nuestra colectividad”, se lee en la carta.

Entre los firmantes destacan Wadith Manzur, Alexander Quevedo, Ape Cuello, Fernando Niño, Ingrid Sogamoso, Juan Loreto Gómez, Ciro Rodríguez, Andrés Manzur y Nicolás Barguíl.

Hasta el momento, el partido Conservador cuenta con cinco precandidatos: el exministro Rubén Dario Lizarralde, la representante Juana Carolina Londoño, el senador Efraín Cepeda, Felipe “Pipe” Córdoba y el Coronel Carlos Velázquez.

El directorio nacional definirá el mecanismo para la elección de su candidato único.