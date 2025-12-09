Este martes, en el Congreso de la República, las comisiones económicas del Senado y Cámara volverán a discutir el futuro de la reforma tributaria del Gobierno después de la última y acalorada sesión.

La votación del pasado martes en la Comisión IV de Cámara arrojó 10 votos a favor y siete en contra para hundir la propuesta tributaria. Por su parte, la Comisión IV de Senado registró ocho votos por el sí y cuatro por el no; y en la Comisión III de Senado hubo 11 votos por el sí y tres por el no.

La sesión generó un fuerte debate jurídico al interior del salón elíptico, pues algunos opositores consideraba que solo era necesaria que una de las células legislativas votara negativo para que el proyecto se engavetara.

A pesar de que la iniciativa sigue con vida, es claro que en el Congreso no hay ambiente para que el Gobierno de Gustavo Petro solicite nuevos $16,3 billones con nuevos gravámenes, que son los que se necesitan para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, entre otras razones.

“El año pasado ustedes no ejecutaron 80 billones de pesos, que se quedaron en caja. Y a octubre de este año no han ejecutado 85 billones. El gasto de funcionamiento ha crecido a un ritmo de 38 billones de pesos anuales mientras la inversión sólo crece 4.8. Si necesita el 16, pues recórtelo al gasto de funcionamiento del año entrante que crece en 37 billones de pesos”, criticó el senador Efraín Cepeda.