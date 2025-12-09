Horacio José Serpa, hijo del famoso liberal Horacio Serpa, oficializó este lunes su candidatura al Senado en medio de una colorida que inició desde el Park Way,en Bogotá.

De acuerdo con el político, su inscripción representa la continuidad de una tradición liberal profundamente vinculada a su familia y que tuvo en su padre, Horacio Serpa Uribe, uno de sus principales referentes.

“este país necesita que vuelva el liberalismo auténtico, el que defiende a la gente, no al gobernante”, explicó.

“Quiero servirle a Colombia con amor; por eso hago un llamado respetuoso a todos los liberales que creyeron en Horacio Serpa Uribe para que nos acompañen en esta campaña, que será propositiva y orientada a buscar respuestas a los problemas del país. Vamos a SERPAís, trabajando en toda Colombia con el liberal 9″, agregó.

Su experiencia incluye dos periodos como concejal de Bogotá y un periodo previo en el Senado, donde impulsó iniciativas enfocadas en infraestructura, competitividad regional, seguridad y control al poder.