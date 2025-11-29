El partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), contrató a la firma chilena CADEM para que realice un estudio cuantitativo con el que se elija a su candidato en las elecciones presidenciales de 2026 y cuyos resultados serán anunciados en diciembre.

“La firma CADEM de Chile, a través de su partner en Colombia, dará inicio a un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas autoadministradas vía web, basadas en un cuestionario previamente acordado entre las partes, para determinar quiénes serán los candidatos del partido a la consulta de marzo”, expresó el Centro Democrático en un comunicado.

El partido se refirió así a la consulta interpartidista de marzo, que aún no está confirmada, en la que aspirantes y partidos de derecha elegirán a su candidato para competir en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.Para el estudio de CADEM, agregó la información, serán realizadas 2.100 entrevistas a “ciudadanos en general y distribuidas por regiones en todo el país”.

“Una segunda firma encuestadora iniciará su respectivo estudio cuantitativo en los próximos días. Un día antes del inicio, se enviará a la militancia y a la opinión pública toda la información y detalles pertinentes. Los resultados de las encuestas se darán a conocer a mediados del mes de diciembre”, agregó la información.

Malestar de Loindoño

Tras el anuncio, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño aseguró que el partido no le notificó sobre las acciones que está tomando de cara a las elecciones del 2026.

“He leído el comunicado que ha difundido el partido @CeDemocratico sobre el inicio el día de hoy de un proceso de encuesta digital, sondeo en el que aclaro, no fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada", explicó en su cuenta de X.

De acuerdo con Uribe Londoño, no es su 2intención fomentar un debate público sobre este tema, pues el país tiene problemas más importantes sobre los cuales discutir“.

“Con el respeto de siempre, procederé a formular en privado las observaciones que tengo sobre este tema a las autoridades del partido y oportunamente, comunicaré a la opinión pública nuestra posición.A todos los equipos promotores, los miles de voluntarios desplegados en todo el país y a los amigos que hacen vida en este proyecto que inició mi hijo Miguel y que ustedes han acompañado con tanto amor, les ratifico que estoy firme y comprometido con nuestra causa”, concluyó.