BOGOTÁ. La Registraduría reportó este miércoles en un comunicado que durante este mes de noviembre se realizarán tres procesos democráticos en Colombia.

El 9 de noviembre se realizará la nueva elección de alcalde en Villeta (Cundinamarca). En el departamento de Magdalena se elegirá nuevo gobernador el 23 de noviembre. Y el 30 de noviembre se desarrollará un referendo derogatorio en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare).

Se trata de elecciones atípicas de alcalde, gobernador y un mecanismo de participación ciudadana que convoca a un referendo derogatorio, respectivamente.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en la organización logística de los mismos, de manera articulada con las autoridades nacionales, departamentales y municipales, la Fuerza Pública y los organismos de control”, indicó la Organización Electoral.

El próximo domingo se llevará a cabo la elección atípica de alcalde en el municipio de Villeta, Cundinamarca, debido a que el Consejo de Estado anuló la elección del mandatario, indicó el organismo.

Agrega el reporte que el 30 de noviembre en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, tendrá lugar la votación del referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-023 del 30 de diciembre de 2022, expedido por el Concejo Municipal, sobre el servicio de alumbrado público.

Y el domingo 23 de noviembre se realizará la nueva elección de gobernador en el departamento del Magdalena, tras la declaratoria de nulidad de la elección realizada el 29 de octubre de 2023.

“En total, 1.094.215 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en esta elección atípica de gobernador. De estos, 548.402 son mujeres y 545.813 son hombres. La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 389 puestos de votación en zonas urbanas y rurales de todos los municipios del departamento, que están conformados por 2.924 mesas”, señala la información.

Finalmente, la Organización Electoral explicó que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación para estos comicios en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, dando clic en la opción ‘Electoral’ y finalizando con el botón ‘Lugar de votación’.