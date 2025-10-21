Luego del fallo absolutorio a favor del expresidente Álvaro Uribe, desde el Centro Democrático le pidieron que sea fórmula vicepresidencial en 2026.

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, propuso que el líder natural de la colectividad opositora se convierta en fórmula vicepresidencial.

“Álvaro Uribe va a ser candidato al Senado o, seguramente, a la vicepresidencia”, dijo, y agregó: “Volveremos a ganar y a encauzar a Colombia por el rumbo que se merece”.

Esto luego de que Uribe Vélez le cerrara hace un par de semanas las puertas a una candidatura vicepresidencial en medio de la turbulencia judicial.

“Uribe dijo que no, pero ya libre, usted en política puede cambiar de opinión. Lo importante es saber que fue una persecución judicial sin precedentes y saber que nos reconforta que haya garantías judiciales”, expuso Cabal, quien es precandidata del partido uribista junto con Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

De hecho, a Uribe también le propuso tal dignidad el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Entre tanto, el director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, semanas atrás había anunciado que Uribe Vélez sería el candidato número 25 en la lista cerrada al Senado.