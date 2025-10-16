Ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, fue presentada una queja por incumplimiento, perjuicio económico e inhabilidad tras la renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico que se llevará a cabo el 26 de octubre.

De acuerdo con Ximena Echavarría y Nicolás Dupont, los demandantes, la renuncia de Quintero habría generado un detrimento del erario público debido a que los tarjetones de la consulta ya se habían impreso por parte de la Registraduría.

“La renuncia del precandidato, realizada de manera unilateral e intempestiva, produjo un riesgo cierto de detrimento patrimonial, al impedir el aprovechamiento del material electoral y de la logística ya financiada con recursos públicos. Esta situación se ajusta a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que obliga a los partidos, movimientos y candidatos a reintegrar los gastos en que la organización electoral hubiere incurrido en caso de renunciar”, dice el documento presentado al CNE.

“El señor Daniel Quintero Calle, al inscribirse y aceptar las condiciones de la consulta, quedó jurídicamente vinculado a esa colectividad. Su posterior renuncia no extingue ese vínculo, sino que activa la inhabilidad prevista por la ley, impidiéndole participar como candidato en cualquier otra organización política durante el proceso electoral de 2026. Además, su retiro constituye un incumplimiento de las reglas del proceso de selección democrática, que puede ser investigado administrativamente por el Consejo Nacional Electoral”, agregaron.

Quintero señaló que su campaña decidió retirar su nombre luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) modificara las condiciones bajo las cuales el movimiento político definiría su candidato presidencial.

“Mataron la consulta del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas del juego el día de hoy. Convirtieron la consulta del Pacto Histórico a la Presidencia en una consulta interpartidista, violando el acuerdo que firmamos los candidatos y que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo”, dijo Quintero a través de sus redes sociales.