En medio de la fuerte controversia política que sacude el país, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un pronunciamiento público en el que rechaza las amenazas contra la vida del padre del precandidato presidencial Mauricio Lizcano y exige que las autoridades actúen de manera urgente para garantizar su protección.

Lizcano denunció recientemente que en la sede de su campaña en Manizales recibió un sufragio floral con un mensaje intimidatorio contra su padre, Óscar Tulio Lizcano, un hecho que revive viejas heridas, pues el excongresista fue víctima de un secuestro en el año 2000.

“Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro”, expresó el precandidato.

Rechazo profundamente este acto cobarde.



La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones.

Asimismo, el Procurador General, Gregorio Eljach expresó su rechazo contundente contra este tipo de intimidaciones que atentan contra las familias de los políticos, y le hizo un llamado a las autoridades competentes a desplegar medidas inmediatas.

“¡Urge rápida acción de las autoridades para garantizar su seguridad!”.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad nacional en torno a una ‘Paz Electoral’, en la que las diferencias políticas se resuelvan a través del debate de ideas y propuestas, y no mediante amenazas ni actos de violencia.