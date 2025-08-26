La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, expresó en la tarde de este martes sus reparos a la oficialización de la precandidatura presidencial de Daniel Quintero por el Pacto Histórico.

El hoy aspirante a la Presidencia publicó un video en su cuenta de X, donde aseguró que su presencia no debe significar divisiones en la colectividad, cuyo líder es el presidente Gustavo Petro.

“Creo que Daniel Quintero debería ir al frente amplio y creo que eso era lo más honesto ideológicamente y programáticamente. Está en las manos del comité político del Pacto, también del consejo de comité de ética definir con la situación que él tiene si va a ser precandidato en la consulta del pacto”, dijo la exministra de ambiente y precandidata, Susana Muhammad.

Así las cosas, Daniel Quintero se enfrentará el próximo 26 de octubre con María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Gloria Flórez, Susana Muhamad y Alí Bantú Ashanti.

Su aspiración se confirma luego de develarse algunas diferencias entre la misma colectividad. De hecho, Daniel Quintero marcó distancia de un sector del Pacto Histórico al que llamó “izquierda miope y sectaria” y aseveró que este no quiere “abrir espacios” a figuras con ideas diferentes como él.