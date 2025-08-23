Un emotivo momento protagonizó el expresidente Álvaro Uribe al precandidato Miguel Uribe Turbay, tras visitar su tumba en el Cementerio Central.

El exmandatario llegó a este camposanto en compañía de varios miembros del Centro Democrático, como Gabriel Vallejo, actual director del partido; Alfredo Rangel, exsenador y exembajador; José Obdulio Gaviria, entre otros.

Centro Democrático

Uribe Vélez permaneció varios minutos en silencio al frente del sitio donde reposan los restos de Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto luego de haber sufrido un atentado sicarial el 7 de junio.

"Sacrificaron al árbol fresco el jardín de la democracia". Presidente, Álvaro Uribe Vélez



Que momento más duro



pic.twitter.com/xwgdwH84fl — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) August 23, 2025

En el cementerio, el expresidente prefirió hacer una pequeña oración y visitar la tumba en silencio, en compañía de algunos allegados.

Centro Democrático

Más temprano, el expresidente rindió un breve homenaje al exsenador en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, sitio del atentado contra Uribe Turbay,

Allí sí dio un discurso ante una multitud, en el que hizo un llamado a seguir con el legado del exsenador y precandidato.

“Que en este lugar se simbolice una llama eterna como el amor eterno de Miguel por Colombia, que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz (...) Aquí el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores, nos privó de Miguel, que con su sacrifico ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia”, expresó.

Vale mencionar que el expresidente Uribe Vélez decidió realizar estos homenajes una vez el Tribunal de Bogotá ordenara su libertad inmediata, pues permaneció durante varios días en detención domiciliaria, lo que le impidió asistir a las hornas fúnebres del precandidato de 39 años de edad.

En un homenaje en el Congreso, momentos antes de llevarse a cabo la misa exequial de Uribe Turbay, Gabriel Vallejo leyó un extenso y emotivo mensaje escrito por el expresidente.

En este, Uribe Vélez expresó: “Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia, dispusieron de la vida de un gran patriota, de quien dedicó su juventud a amar a Colombia. Martirizaron su familia“.