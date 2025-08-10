Luego de la crítica que hizo el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a las medidas que tenía el expresidente Álvaro Uribe en detención domiciliaria, el Centro Democrático escribió un mensaje cargado de sátira en su cuenta de X.

En un video publicado en sus redes sociales, Quintero cuestionó que a Uribe se le permita utilizar su celular y otros dispositivos electrónicos en medio de la medida de aseguramiento que impuso el pasado viernes 1 de agosto la jueza Sandra Heredia. De hecho, comparó la situación del expresidente con la de la creadora de contenido conocida como Epa Colombia, quien se encuentra cumpliendo cinco años de cárcel en El Buen Pastor.

“Es el colmo. ¿Por qué Uribe tiene privilegios?, ¿por qué puede usar celulares, cámaras? cuando a todos los delincuentes les tienen prohibido eso cuando están en la cárcel, por eso pediré que estos elementos le sean retirados y que si sigue haciendo apología al delito, que tenga una medida intramural", indicó Quintero en un video publicado en su cuenta de X.

En otra publicación, habló de Daneidy Barrera: "¿Por qué EPA Colombia no puede tener celular y Uribe sí? Como presidente si Dios quiere, me encargaré de buscar la libertad de EPA Colombia".

Ante esto, la bancada del exmandatario escribió un breve mensaje en el que hace duros cuestionamientos a la gestión de Quintero durante su alcaldía.

“Daniel Quintero, lo único que no se pudo robar en Medellín fue el teléfono de Uribe, que ahora reclama”, expresó el partido político.