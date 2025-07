BOGOTÁ. El representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, anunció este martes que presentará un proyecto de ley para que la tutela solo se pueda regular por ley y no por decreto.

Esto ante el nuevo ‘decretazo’ del gobierno del presidente Gustavo Petro que le quita la competencia al Consejo de Estado de revisar las tutelas contra el mandatario.

“Presentaré un proyecto de ley para que la tutela se regule por ley y no por decreto. Que a Petro le molesten los límites, no es justificación para le quite al Consejo de Estado la competencia para revisar las tutelas en su contra”, advirtió el legislador.

Y concluyó en este sentido el opositor que “los derechos fundamentales no pueden depender del deseo de este gobierno para acabar con los pesos y contrapesos institucionales”.