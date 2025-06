El presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda Sarabia, del Partido Conservador, advirtió este martes que el anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto sería un golpe contra los poderes legislativo y judicial del país.

“Sería un exabrupto, una ruptura en los poderes públicos, no solo es un golpe contra el legislativo que aprobó legítimamente así fuera por dos votos, eso les ha dolido muchísimo, el rechazo a la consulta, si también contra el poder judicial, que es el que tiene que conocer de presuntas irregularidades”, dijo el parlamentario a periodistas.

Añadió el jefe del Capitolio que escuchó al ex senador Humberto de la Calle “calificarlo como golpe de Estado: creo que son las estrategias gubernamentales. Si la firman no tendrá vida jurídica, de manera que sean serios porque vamos a discutir la segunda consulta que radicaron. Si no, que avisen”.

Reiteró además Cepeda Sarabia que “no se puede acudir al pueblo sin el permiso del Senado y el Senado no lo dio. Yo no creo que la Registraduría se preste para una consulta espuria como esa”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, había escrito en sus redes sociales el pasado fin de semana: “Ya van dos expresidentes de la Corte Constitucional que dicen que el presidente @petrogustavo sí puede convocar la Consulta Popular por decreto debido a la cantidad de irregularidades que conllevan a la inexistencia del hecho y a su carencia de efectos. Siempre será bienvenido el debate. Garantizar la participación ciudadana es uno de los elementos fundamentales de la Constitución que hay que proteger. (...) Cepeda no dio ni garantías, ni transparencia ni tranquilidad. Hoy somos muchos los que consideramos que el Congreso no se pronunció sobre la Consulta Popular por la cantidad de irregularidades, los fraudes, las trampas y jugaditas. Y también hoy hay huelga porque hay un Congreso que aún no quiere restaurar los derechos laborales de la clase obrera”.