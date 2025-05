La senadora Martha Peralta del Pacto Histórico decidió acabar con las especulaciones y explicó los motivos por los que no participó en la votación por la consulta popular, que se hundió el pasado 14 de mayo en el Congreso.

En diálogo con ‘Blu radio’, la parlamentaria indicó que la jornada estuvo marcada por irregularidades.

“La sesión empezó por cambiar el orden del día de manera arbitraria. La ley quinta ordena que una vez iniciado el debate sobre algún asunto, debe cerrarse antes de pasar a otro punto”, manifestó.

De acuerdo con la senadora, su falta en el listado de votación se debió a que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, habría modificó el orden de la agenda, al parecer para aprovechar la ausencia de algunos congresistas y así abrir y cerrar la votación.

“He estado revisando todas las sesiones que ha presidido el presidente Cepeda y en todas él abre y cierra la discusión. Pero en este caso nunca cerró el debate de la consulta popular e inmediatamente abrió la votación y la cerró rápidamente”, dijo Peralta al medio capitalino.

Asimismo, la congresista reiteró que no hubo garantías en el proceso de votación, que según, solo estuvo abierto por tres minutos.

Además, explicó dónde se encontraba al momento de la apertura de las votaciones. “Estaba en el edificio nuevo del Congreso. Intenté correr, pero no pude alcanzar a llegar. Lastimosamente, en ese intermedio pasó todo”.

Luego de esto, Peralta abandonó el lugar alegando problemas de salud.

“Me sentí mal. De hecho, me quedé bastante tiempo en la antesala del recinto antes de moverme al otro edificio. Esta ha sido mi causa, la he defendido con firmeza. Y duele no haber estado en el momento de la votación”, indicó.

Finalmente, aclaró que su “voto iba en positivo”, recalcó que siempre ha defendido las reformas.