La presidenta del Partido Conservador, la senadora Nadia Blel, anunció este martes que el voto azul a la consulta popular en el Senado será no.

“La propuesta del presidente Petro no busca consensos ni soluciones compartidas. Su verdadero objetivo es evidente. Pretende forzar al Congreso a ceder ante decisiones que el Gobierno no ha logrado imponer utilizando el nombre del pueblo como pretexto para ejercer una presión inaceptable. (...) El Partido Conservador advierte que ceder a esta maniobra sería un error histórico. La separación de poderes es el corazón de nuestra democracia”, dijo la legisladora ante la plenaria de la cámara alta.

“El presidente Petro no es el único intérprete de la voluntad popular. Nosotros, elegidos por millones de colombianos, también representamos a ese pueblo. (...) La consulta popular no está diseñada para reemplazar ni suplantar al Congreso sino para que el pueblo participe en decisiones de interés nacional ayudando al Gobierno a administrar, no a legislar”, agregó.

Así mismo, afirmó que de las 12 preguntas propuestas, siete abordan temas ya regulados como incentivos a pequeñas empresas, permisos de salud, contratación de personas con discapacidad, derechos para trabajadores rurales, prohibición de la tercerización abusiva, contratos a término indefinido y bonos pensionales para campesinos. “Sin embargo, estas normas carecen de ejecución efectiva por parte del Gobierno Nacional”, advirtió.

Y concluyó que “la consulta propuesta es también inoportuna porque busca hacer política anticipada priorizando la pasión del momento sobre la razón del futuro. En un año preelectoral con problemas fiscales, una consulta que cuesta $700 mil millones, sin contar promoción ni la distracción de funcionarios públicos en actividades políticas, revela su verdadero objetivo”.

Por ello, puntualizó, “votaremos no a la consulta propuesta por el Gobierno Nacional por ser Inadecuada, inoportuna, improcedente e inconveniente”.