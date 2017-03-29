Al menos 700 guerrilleros de las Farc dejarán sus armas en los contenedores ubicados en los campamentos de las zonas veredales del país, acción que será anunciado hoy por una Misión de la ONU.

De acuerdo con la información, la entrega corresponde al 30% de la dejación del armamento del grupo guerrillero, para dar cumplimiento los protocolos y al cronograma establecido entre el Gobierno y la Guerrilla.

'Mañana (hoy) los colombianos se enterarán a través de las Naciones Unidas que más de 700 hombres de las Farc comienzan su desarme', afirmó Juan Fernando Cristo.

El Jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnault, podría ser uno de los primeros voceros en ofrecer declaraciones sobre el anuncio.