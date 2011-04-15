Johan Osorio

El ambiente que reina en el Concejo Distrital para autorizar la liquidación de la sociedad Carnaval de Barranquilla S.A. es el mejor, en la medida que los miembros del Cabildo consideran que esa sería la mejor decisión.

En la presente semana el Ejecutivo Distrital radicó un proyecto de acuerdo mediante el cual el Alcalde Distrital solicita facultades para que se le permita votar la liquidación de la citada Sociedad, disponer del remanente que corresponda al Distrito, suscribir un convenio con la Fundación Carnaval de Barranquilla y se conceden unas exoneraciones a esta misma organización.

Sobre el particular, el presidente del Concejo, Juan Carlos Ospino, dijo que está de acuerdo con la liquidación porque es un ente que no está funcionando, y bien vale la pena, a su juicio, darle las facultades al Alcalde para que lo liquide y, de esa manera, la Alcaldía entre a ser parte de la Fundación, y como ente territorial no quede por fuera de la organización de su propia fiesta.

Según Ospino, las facultades al mandatario local le permitirán hacer uso de su participación accionaria en la Sociedad, para participar de la Fundación. 'A mi juicio, la administración estaba en mora de presentar este proyecto de acuerdo', dijo.

En opinión del concejal Carlos Rojano, lo que se deduce de la presentación del proyecto de acuerdo es que el Alcalde quiere darle orden al manejo del Carnaval, que en la práctica está en manos de la Fundación.

'Yo veo con beneplácito que al Concejo llegue este proyecto, y la autorización que le daremos al Alcalde va a permitir que se fortalezca la Fundación como tal', aseveró.

Considera que si la discusión que dé el Concejo es 'madura' y 'responsable' sus colegas tienen que ir en esa misma dirección, es decir, en el de fortalecer la Fundación, y el papel del Distrito en la proyección de este organismo. Opina que la filosofía de la iniciativa debe estar encaminada a fortalecer la instancia que maneja el Carnaval de la ciudad.

La opinión del concejal Carlos Hernández es que Carnaval S.A. hoy en día es un cascarón, porque el que maneja realmente los intereses de la fiesta es la Fundación Carnaval de Barranquilla, que se creó después. Por esa razón, en su concepto, no debería existir.

Alertó, sin embargo, sobre los cuidados que se deben tener en el proceso de liquidación, por tratarse de una sociedad por acciones.

Por su parte el concejal Elvis Beleño conceptuó que si bien desde el Cabildo se ha venido cuestionando la actuación de Carnaval S.A., el proyecto amerita ser aprobado.