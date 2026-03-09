“Por primera vez el formulario E14 se expedirá en triple copia y será digitalizado, proceso que estará vigilado no solo por la Procuraduría, sino también por veedurías internacionales, testigos de los partidos en las mesas y medios de comunicación”, aseguró durante un encuentro con más de 200 personeros de todo el país, realizado este viernes en la sede de la Entidad en Bogotá, con el objetivo de socializar la estrategia Paz Electoral.

Frente a las inquietudes sobre el desarrollo de las elecciones en las fechas establecidas, el jefe del Ministerio Público sostuvo que no tiene “motivo, prueba, argumento jurídico o elemento fáctico para poner en duda el proceso que viene adelantando el Registrador Nacional con todo esmero y pulcritud”.

Destacó que “venimos adelantando esta invitación para llevar por todo el país el blindaje del proceso electoral, de manera que cada persona haga uso de su libertad para elegir”. Enfatizó la importancia de que los personeros se vinculen a la Paz Electoral y contribuyan a defender el sistema democrático, para lo cual explicó la llamada escalera de la democracia.

“La escalera de la democracia empieza con la certeza de que habrá elecciones; no tiene cabida la incertidumbre que rondaba el país hace meses, sobre si se cambiaría la fecha o se aplazarían. Nada de eso fue cierto y Colombia ya dijo no a la modificación del calendario electoral. Vamos a hacer elecciones y a participar en ellas”, señaló.

Agregó que las elecciones en el país “tienen que ser libres, sin delitos electorales, transparentes, seguras gracias a nuestras Fuerzas Armadas, oportunas, conscientes y deben respetarse los resultados que arrojen las urnas, y a todo eso vamos a contribuir”.

Por su parte, el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, afirmó que “la Paz Electoral trasciende el concepto de un operativo logístico; es el cimiento sobre el cual se sostiene la viabilidad futura de la Nación. Asumamos este instructivo como un pacto solemne con la historia y garanticemos, unidos y con rigor técnico, que este ciclo electoral sea el triunfo del diálogo sobre la violencia y de la transparencia sobre la corrupción. Los personeros de Colombia están comprometidos con la Paz Electoral”.

Finalmente, el Procurador General invitó a derrotar la abstención y recordó que “este es un compromiso de todos: entender el papel que vamos a jugar en las elecciones para que las instituciones y la democracia salgan adelante (…) lo importante es que nadie se quede en casa, sino que participe de manera responsable, sabiendo que Colombia se juega su futuro en esas fechas”, puntualizó.