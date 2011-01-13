damnificados.jpg

A 'hacer el más pulcro uso de los recursos que sean transferidos por la Nación o por entidades públicas y/o privadas, locales o extranjeras para atender la tragedia (invernal)', se comprometieron ayer el Gobierno Nacional y los alcaldes y gobernadores de las zonas del país afectadas por la emergencia causada por las lluvias.

El compromiso ético se suscribió en el marco del proyecto de Colombia Humanitaria, y de su puño y letra está la firma firmado del gobernador o alcalde de cada zona afectada, así como por el gerente del Fondo Nacional de Calamidades, Everardo Murillo.

A través de éste, los mandatarios dan fe de que van a 'construir la información de damnificados más precisa posible, a rectificarla y validarla cada que sea necesario, consciente de que los recursos son limitados y que los aportes van exclusivamente a quienes tienen derecho por su afectación o a obras prioritarias relacionadas con los efectos de la ola invernal'.

Las autoridades se comprometieron, además, a proceder con celeridad, comprendiendo la angustia; a difundir las decisiones del Gobierno para que los ciudadanos conozcan sus derechos; a velar por la eficiencia de los actos; a hacer extensivo este compromiso a todas las entidades públicas o privadas que intervengan en la atención; a promover mecanismos de recolección de opiniones y denuncias; a promover la creación de veedurías y redes sociales; a hacer de este momento una oportunidad para educar a los funcionarios y ciudadanos y a hacer sistemáticamente rendición pública de cuentas, entre otros.