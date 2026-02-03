Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, presentará este martes sus cartas credenciales ante el rey Carlos III.

Las cartas credenciales, que se presentan en medio de un acto solemne, acreditan a la persona titular de una Embajada extranjera como representante de su país en Reino Unido.

El acto se llevará a cabo en medio de una ceremonia oficial que tendrá lugar en el palacio de St. James, en Londres.

La presentación de cartas credenciales de Laura Sarabia en Reino Unido se da el mismo día que el presidente Gustavo Petro tiene previsto reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, para aliviar las tensiones diplomáticas que han escalado los últimos meses.

Cabe recordar que el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido está en la mira del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en enero pasado admitió para estudio una demanda que alega que dicha designación podría no cumplir con los requisitos mínimos exigidos para ocupar un cargo diplomático.

Según la acción judicial, el decreto que oficializó su nombramiento habría incumplido las normas que regulan el acceso a cargos dentro del servicio exterior colombiano, al no demostrarse plenamente condiciones académicas, lingüísticas y de experiencia profesional necesarias para representar al país ante otro Estado.

Entre los principales señalamientos de la demanda se menciona que Sarabia “no posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático”, lo que, según el demandante, podría limitar su desempeño en funciones en las que la comunicación efectiva es clave.

Además, se cuestiona que la embajadora no acreditó un título de posgrado, un requisito que la normativa de la carrera diplomática establece como mínimo para cargos de alto nivel.

También se señala que, aunque Sarabia fue canciller, no tendría la experiencia específica en relaciones internacionales necesaria para asumir la representación del país en una misión diplomática de esta relevancia.

Pese a estos cuestionamientos, el Tribunal no concedió la medida cautelar solicitada por los demandantes para suspender provisionalmente a Sarabia de su cargo. Esto significa que la funcionaria continuará ejerciendo sus funciones mientras se adelanta el proceso judicial.