Las autoridades de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, investigan la muerte de una joven colombiana, cuyo cuerpo fue hallado esta semana en un río tras varios días de haber sido reportada su desaparición.

La mujer fue identificada como Karen Julieth Romero, de 24 años y oriunda de la ciudad colombiana de Ibagué. De acuerdo con las primeras versiones del caso, ella había viajado recientemente al país norteamericano junto a su madre para adelantar unas diligencias médicas.

Su familia denunció la desaparición el pasado domingo 23 de noviembre, cuando Karen Romero habría salido a departir con otra persona y no regresó.

Al no volver a tener comunicación con ella por ninguna vía, los familiares alertaron a las autoridades para que se emprendiera una búsqueda rápida y rigurosa.

Los allegados de Karen Julieth Romero tenían la esperanza de encontrarla sana y salva, pero días después recibieron la trágica noticia: el cadáver de la joven apareció en un río de Nueva York.

Hasta el momento no han trascendido las causas de la muerte de la colombiana, así como tampoco las circunstancias que rodearon el fatal acontecimiento. Lo único que ha hecho público la familia de la joven es que aún no han podido repatriar el cuerpo a Colombia.

“Uniendo fuerzas por nuestra princesa, el regreso a casa de Karen. Con el corazón roto, pero firmes en el amor que nos une. “Nuestra amada hija ha partido inesperadamente, dejando un vacío inmenso en nuestras vidas y en los corazones de quienes la conocieron”, escribió Olga Rodríguez, la madre de Karen, en redes sociales.

En medio del dolor por la partida de su hija, la mujer pidió ayuda económica para traer el cuerpo a Colombia y que sea despedida por los suyos.

“Su luz, su alegría, sonrisa, bondad y el amor que nos dio son el tesoro que ahora guardamos. Nuestro más grande anhelo en este momento de duelo es poder repatriar sus restos a Ibagué para darle el último adiós rodeada de su familia y la comunidad que tanto la quiere. Este proceso implica un gran costo económico que, en este momento de dolor, supera nuestras posibilidades”, indicó Olga Rodríguez.