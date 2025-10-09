El influencer tailandés Parinya Parkpoom se disculpó este lunes después de que la leona que tenía encerrada en su hogar se escapara el sábado e hiriera a dos vecinos, entre ellos un niño, en la provincia occidental de Kanchanaburi.

“Fue mi error. Quisiera disculparme con todos los afectados por este incidente”, declaró hoy Parinya en su cuenta de Facebook, donde colgaba fotografías y vídeos de la leona, de 1 año y 2 meses.

El animal, que contaba con todos los registros legales, se escapó la noche del sábado y mordió y clavó sus garras a dos personas, incluido un niño de 11 años, que sufrieron heridas menores.

Al escuchar los gritos, el influencer salió al encuentro de la leona, que se encontraba en una carretera cerca de su casa, y logró que regresara a la jaula donde estaba confinada.

El Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Tailandia, que ayer se llevó al animal mientras investiga el incidente, ha emprendido acciones legales contra el propietario de la leona, quien podría enfrentarse a una pena de hasta 6 meses de cárcel y una multa de 50.000 bat (más de 1.540 dólares o unos 1.300 euros).

Conforme al informe preliminar, la leona se encontraba encadenada a un poste cuando logró escaparse.

Las autoridades habían instado recientemente al propietario del animal a reparar la jaula donde normalmente permanecía la leona al no cumplir con algunos de los requisitos de seguridad.

Un equipo de Parques Nacionales trasladó el domingo a la leona hasta un centro para animales en la provincia de Suphanburi, donde el animal permanecerá hasta que se resuelva el caso.