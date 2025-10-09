Una grave emergencia se registró en pleno concierto en Perú, cuando varios músicos resultaron heridos tras una balacera que interrumpió su show. El público quedó en ‘shock’ y huyó despavorido del lugar.

Los cuatro artistas heridos pertenecen al grupo de cumbia Agua Marina, que se presentaba en el distrito de Chorrillos, al sur de Lima, en la noche del pasado miércoles 8 de octubre. La balacera se presentó en el Círculo Militar-Sede Tarapacá.

Los videos que captaron el momento exacto del tiroteo se hicieron virales rápidamente. También se observa cómo los asistentes al concierto salieron corriendo del lugar, intentando buscar refugio. La estampida provocó caos, en medio del pánico por lo sucedido.

“La gente empezó a correr y tirarse al suelo, nadie entendía qué pasaba”, relató un testigo del evento musical.

De acuerdo a los medios locales, los músicos heridos fueron identificados como Luis y Manuel Quiroga Querevalú, el tecladista César More Nizama y el animador Wilson Javier Ruiz Julca, quienes fueron impactados por proyectiles de arma de fuego, por dos sujetos que llegaron en motocicleta y les dispararon desde la parte trasera del escenario.

Momentos tras la balacera en pleno concierto. Tecladista de Agua Marina, Lucho Quiroga, es retirado del escenario por sus compañeros tras recibir varios impactos. Hasta el momento hay 4 heridos. pic.twitter.com/xNTrozh9nF — Ruben Tovar (@RubenTovarP) October 9, 2025

Según las autoridades peruanas, los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, donde permanecen bajo atención médica, y dos de ellos llegaron con heridas en el tórax, por lo que tuvieron que ser ingresados al área de Trauma Shock.

Asimismo, señalaron que el atentado a bala iba dirigido a los integrantes de ‘Agua Marina’, pues los disparos fueron únicamente hacia ellos. El general Enrique Monroy, jefe de la Región Policial Lima, indicó que en la escena se hallaron 27 casquillos, además, que los atacantes huyeron del sitio sin dejar rastro.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre el estado de salud de los tres músicos y el animador heridos.