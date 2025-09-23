El pasado martes 16 de septiembre fue la última vez que vieron a los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B- King y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, en un gimnasio de Polanco, México.

El DJ y cantante habían ido a Ciudad de México como parte de una gira. En sus redes sociales mostraron lo contentos que estaban por es oportunidad.

Sin embargo, después de ese día en el que los dos fueron vistos en el gimnasio, los familiares y amigos no tuvieron más comunicación con ellos. Rápidamente, mediante las redes sociales hicieron un llamado para que el presidente Gustavo Petro los ayudara a encontrarlos.

El mandatario pidió la ayuda a la presidenta de México Claudia Sheinbaum para que pudiera encontrarlo junto a las autoridades. Se inició la investigación, pero lamentablemente el pasado lunes 22 de septiembre la Fiscalía dio a conocer que habían encontrado a dos cuerpos con características similares a los artistas colombianos.

Así encontraron los cuerpos de B-King y Regio Clown

Aunque las autoridades mexicanas dieron la noticia el lunes, destacaron que el 17 de septiembre ya habían hallado en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, a dos personas fallecidas que presentaban coincidencias con los perfiles de Sánchez y Herrera.

Luego de que los familiares hicieran el reconocimiento indicaron que sí se trataba de B-King y Regio Clown. Al parecer, los hombres fueron encontrados torturados, descuartizados y con un mensaje firmado por La Nueva Familia Michoacana.

¿Qué es La Nueva Familia Michoacana?

La Nueva Familia Michoacana es una organización narcotraficante con sede principalmente en los estados mexicanos de Guerrero y Michoacán, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Se encargan de traficar fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína a Estados Unidos y ha lavado el dinero a través del sistema financiero estadounidense.

No solo se ocupan del narcotráfico sino también de terrorismo y violencia en México. Los medios han manifestado que la estructura criminal ha utilizado drones para lanzar bombas contra sus rivales.

Son los responsables de múltiples asesinatos, secuestros y extorsión. Y es que la OFAC señaló a La nueva Familia Michoacana el 17 de noviembre de 2022 con la Orden Ejecutiva (OE) 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción.

Asimismo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos el pasado 20 de febrero de 2025 informó que era una Organización Terrorista Extranjera, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada, y como Terrorista Global Especialmente Designado.

Estos son los hermanos que estarían detrás de la muerte de B-King y Regio Clown

Las autoridades tienen plenamente identificados a los delincuentes de esta estructura criminal, y se trata de los hermanos Hurtado Olascoaga.

Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga fueron designados previamente, el 17 de noviembre de 2022, bajo la Orden Ejecutiva 1405, por su participación, o intento de participación, en actividades o transacciones que han contribuido de forma significativa, o que representan un riesgo considerable de contribuir, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o a sus medios de producción.

Los otros son Ubaldo Hurtado Olascoaga y Adita Hurtado Olascoaga, quienes han colaborado con otras tareas. Ubaldo se encarga de la extorsión, narcotráfico y explotación ilegal de mercurio y uranio.

Mientras que, Adita se encarga de lavar el dinero criminal a través de tiendas de ropa usada en el Valle del Río Grande. Es decir, compran la ropa usada en Estado Unidos y la venden en México.

“Hoy, la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos anuncia una oferta de recompensa del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP) de hasta 5 millones de dólares por información conducente al arresto o convicción, en cualquier país, del narcotraficante mexicano Johnny Hurtado Olascoaga, alias, “Pez”, y de hasta 3 millones de dólares por información conducente al arresto o convicción de su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “Fresa”. Los hermanos Hurtado Olascoaga son líderes del cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM) en México, que fue designado el 20 de febrero por el Secretario de Estado como organización terrorista extranjera (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT). Estos son los primeros anuncios de recompensas relacionados con un cártel designado como FTO”, dice la página del departamento de Estados Unidos.