Un trabajador de un zoológico de Bangkok, capital de Tailandia, fue atacado mortalmente este miércoles 10 de septiembre por varios leones, que le causaron mordidas letales en frente de decenas de turistas que intentaron sin éxito disuadir a la manada, según informaron las autoridades del país asiático.

El incidente tuvo lugar en el Safari World de Bangkok, el zoológico privado más grande del país, situado en el distrito de Khan Na Yao, en el sur de la capital tailandesa, a donde llegaron equipos policiales para investigar el caso.

Un cuidador del zoológico ha muerto en un ataque de leones en Tailandia,según informaron las autoridades el miércoles. Una tragedia que ha conmocionado al país y que ha reabierto el debate sobre la seguridad en este tipo de recintos



El coronel Niruchpol Yothamat, superintendente de la comisaría local, explicó a los medios que la víctima, de 58 años, trabajaba desde hace casi tres décadas en el lugar, donde operaba como supervisor de la zona de animales salvajes.

“Los leones ya fueron encerrados en su jaula tras el incidente”, indicó.

Un trabajador del zoológico aseguró en la misma comparecencia ante los medios que nunca antes se había registrado un incidente mortal en el sitio y que en el espacio en el que se produjo el ataque estaban cinco leones, de un total de 32 que alberga el centro.

Visitantes del safari dijeron que sonaron bocinas para intentar disuadir a los animales pero estos no reaccionaron.

El vicepresidente de la ONG Personas para el Trato Ético de los Animales (PETA, siglas en inglés), Jason Baker, lamentó la muerte del trabajador y consideró que este incidente, que no ve como un hecho aislado, “debería servir de advertencia”.

“Es hora de que dejemos de tratar a los animales como animales de exhibición y los tratemos como seres que merecen libertad y respeto. Los zoológicos confinan a los animales salvajes en condiciones antinaturales, suprimiendo sus instintos”, expresó en un comunicado.

La organización cree que el safari debería reubicar a los leones en un santuario.