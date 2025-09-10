Un hecho insólito ocurrió en el estado de Madhya Pradesh, en India, luego de que un hombre despertara tras haber sido declarado como muerto por los habitantes del distrito de Sagar.

El episodio ocurrió cuando habitantes del distrito indio hallaron al hombre inmóvil en plena calle. Estaba tirado en una carretera rural que conecta las aldeas de Dhanora y Bankhiriya, y no respondía a ningún estímulo, por lo que la comunidad dio aviso a las autoridades, asegurando que llevaba más de seis horas inmóvil.

Cuando agentes de la Policía llegaron al lugar intentaron reanimarlo de inmediato, sin embargo, no obtuvieron respuesta de alguna señal de vida, por lo que solicitaron la presencia de peritos y un carro fúnebre para trasladarlo hasta la morgue.

Justo cuando el hombre había sido declarado como muerto y estaban realizando el levantamiento del cuerpo, este despertó.

De acuerdo a las autoridades, el supuesto difunto empezó a moverse lentamente cuando ellos lo levantaban y con voz débil había dicho: “Sahab, main zinda hoon” (“Señor, estoy vivo”).

Tras el ‘milagroso despertar’, el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital local. Los médicos explicaron que no había muerto, sino que se encontraba bajo una fuerte intoxicación alcohólica, la cual puede detener las señales nerviosas que controlan la respiración y el reflejo faríngeo que evita la asfixia.

