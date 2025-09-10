La Selección Colombia cerró su camino a la clasificación continental con una contundente victoria 6-3 sobre Venezuela en Maturín, resultado que no solo consolidó su paso como la tercera mejor del continente, sino que también tuvo un efecto inesperado en la clasificación general. Bolivia, que venció 1-0 a Brasil en el estadio Hernando Siles de La Paz, aprovechó el resultado entre colombianos y venezolanos para quedarse con el cupo al repechaje, desatando una histórica celebración a nivel nacional.

El triunfo del equipo altiplánico frente a una potencia sudamericana como Brasil generó escenas de júbilo en todo el país, pero fue el gesto del capitán y arquero Carlos Lampe el que conmovió a millones en redes sociales. Visiblemente emocionado en zona mixta, Lampe no pudo contener las lágrimas al hablar del esfuerzo de su equipo: “Ya no tengo lágrimas de todo lo que lloré de felicidad. Se ganó una batalla importante, muy difícil y dura. No dependíamos de nosotros y se sufrió para llegar a este momento, pero hay mucha satisfacción porque lo pudimos cumplir. No le fallamos a nuestra gente y ahora nos queda prepararnos para ir a pelear ese lugar”.

Carlos Lampe, arquero de Bolivia, salió ayer a celebrar el paso al repechaje con la camiseta de Colombia. pic.twitter.com/mvskalkez6 — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) September 10, 2025

Sus declaraciones resumieron el sentir de una selección que, contra todo pronóstico, logró mantenerse con vida en la pelea por un cupo mundialista, un sueño que Bolivia no alcanza desde hace más de dos décadas.

Sin embargo, lo más comentado llegó durante la caravana de festejo en territorio boliviano, donde Lampe fue visto luciendo la camiseta número ‘10’ de la Selección Colombia, la misma que intercambió con James Rodríguez tras el último encuentro entre ambos equipos. Este gesto fue interpretado por los hinchas como una muestra de agradecimiento hacia el combinado colombiano por su compromiso competitivo en el duelo ante Venezuela, cuyo desenlace resultó determinante para que Bolivia alcanzara el repechaje.