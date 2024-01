Escultor de estatua del ‘Tigre’ revela que recursos salieron de su bolsillo

“Soy aficionado y escultor empírico. Me atreví porque siempre admiré a este futbolista desde que salió y, aunque ha habido comentarios de toda clase, quise hacerle un homenaje de forma sencilla a Falcao. No hemos terminado la cara, se parece, pero perfecta, no me va a quedar por la inexperiencia y atreverme a trabajar la estatua en altura. Todavía le hace falta, retocar el cabello, trabajarles a los ojos, pulir más las cejas”, afirmó el escultor en la entrevista al medio citado.

El escultor reveló que la realización de la escultura se ha financiado únicamente con recursos propios y con materiales donados por personas generosas. Aunque recibió ayuda de algunos individuos en la mano de obra, la inversión principal provino de su propio bolsillo.