Tras varias horas de labores de extinción del fuego, los organismos de socorro lograron sofocar las llamas que consumieron gran parte de la infraestructura de 16 hostales ubicados en el sector de Mendihuaca, sobre la Troncal del Caribe, en jurisdicción del corregimiento de Guachaca, área rural de Santa Marta.

De acuerdo con información del Cuerpo Voluntarios Bomberos de Santa Marta, que hicieron presencia en el lugar de la emergencia, el incendio afectó a estructuras construidas principalmente en materiales livianos lo que hizo más fácil la propagación del fuego.

Ejército Nacional

Para la atención de la emergencia se dispusieron dos máquinas extintoras y 15 unidades bomberiles del CBVSM, quienes adelantaron labores de control, extinción y aseguramiento del área, con el fin de evitar la propagación hacia otras estructuras cercanas, según informaron tras haber controlado por completo el incendio que se presentó este viernes 20 de febrero.

En relación con las personas afectadas, los bomberos aseguraron que aún continúan consolidando la información oficial con las autoridades competentes para determinar el número exacto.

Cortesía

Las acciones de respuesta contaron con el apoyo de la Defensa Civil Colombiana, el Batallón de Alta Montaña N.° 6 de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Dibulla (La Guajira) y miembros de la comunidad, “en un trabajo articulado que permitió la liquidación del incendio y la mitigación del riesgo en la zona”.

El Ejército resaltó que la rápida intervención de las tropas permitió “salvaguardar la integridad de los habitantes y visitantes del sector”.

Ejército Nacional

Por su parte, el alcalde la capital del Magdalena, Carlos Pinedo Cuello, lamentó lo sucedido y precisó que desde la administración distrital mantienen comunicación permanente con los afectados, “para brindarles el apoyo que necesitan en este momento”.

De igual manera, el Cuerpo Voluntarios Bomberos de Santa Marta invitó a la comunidad a “fortalecer las medidas de prevención en sus establecimientos y viviendas”, especialmente en edificaciones construidas con materiales livianos, promoviendo prácticas seguras que reduzcan el riesgo de emergencias.