A través del Decreto 1024 de 2025 el Ministerio del Interior convoca a elecciones para elegir gobernador en el departamento del Magdalena. La fecha estipulada para desarrollar la fiesta democrática es el domingo 23 de noviembre.

Quien resulte electo en la contienda estará hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, terminará el período constitucional para el que inicialmente fue electo Rafael Martínez, a quien el Consejo de Estado le anuló su elección por doble militancia.

En el mismo decreto el ministro Armando Benedetti Villaneda informa que entre los 15 días siguientes a la expedición de este, que se produjo este jueves 25 de septiembre, será aperturado el proceso de inscripción de los candidatos.

La convocatoria a elecciones será dada a conocer de manera oficial a la gobernadora encargada Ingris Padilla García, a la Asamblea del Magdalena, Registraduría, Consejo Nacional Electoral y a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado y la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del Ministerio del Interior para lo de su competencia en este proceso de elección.

Desde el 30 de julio Rafael Martínez debió dejar el cargo de gobernador del Magdalena.