El movimiento político Fuerza Ciudadana postuló ante el Gobierno Nacional la terna para la designación de gobernador interino para el departamento del Magdalena, luego de que en sentencia proferida el pasado 25 de julio el Consejo de Estado confirmara la nulidad de la elección en dicho cargo de Rafael Martínez por incurrir en doble militancia.

En carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la organización política puso a consideración el nombre de tres mujeres para ocupar de manera provisional el cargo, mientras se surte el proceso de elección atípica.

Ellas son Ingris Mirelda Padilla García, Denis Rangel Lozano y Jenny Marcela Camacho Neuto, todas integrantes del gabinete y miembros del movimiento desde sus inicios. La primera es la actual gobernadora encargada.

Fuerza Ciudadana hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que respete la terna, considerando - a través de su vocero principal - que “está en juego la democracia, la autonomía regional y la solidaridad entre las fuerzas que elegimos el cambio y hemos actuado con lealtad hacia el gobierno nacional”.

Es de recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 25 de julio desestimó los recursos de nulidad y aclaración interpuestos por Rafael Martínez, en un intento por revertir el fallo del 8 de mayo de 2025 que anuló su elección como gobernador de Magdalena por incurrir en doble militancia.

Esta decisión marcó el cierre de las posibilidades legales del mandatario para revertir el fallo de única instancia emitido por el tribunal.