En la madrugada de este domingo 7 de abril se registró una fuerte riña entre habitantes del barrio Milagro 2, en cercanías al Sena Agropecuario de Gaira, que cobró la vida de un hombre.

La víctima fue identificada por las autoridades como Álvaro Enrique Cantillo Fernández, conocido popularmente como ‘Negrin’.

Según testigos, Cantillo Fernández se encontraba en la terraza de su vivienda cuando fue abordado por un hombre, apodado como ‘Pope’, quien insultó a su víctima. En medio de la acalorada discusión, ‘Pope’ sacó un arma blanca y le propinó varias puñaladas a su vecino.

Tras la agresión, ‘Pope’ se dio a la huida mientras personas que se encontraban en el sector auxiliaron a Cantillo Fernández, y lo trasladaron hasta un centro asistencial cercano, donde los médicos de turno confirmaron su fallecimiento.

Sobre estos hechos la Policía Metropolitana de Santa Marta adelanta investigaciones para determinar los móviles del hecho y dar con la pronta captura del homicida.

