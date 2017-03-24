La Escuela Superior de Administración Pública, Esap, respondió que el edificio que construyen en Santa Marta, que tras cinco años de ejecución se encuentra en obra negra, 'no está en el olvido' y tampoco 'es un elefante blanco'.

La directora jurídica nacional de la entidad, Adriana Patricia Gómez, aclaró que los trabajos se paralizaron en el 2015 debido a fallas que se descubrieron pero que tras un reciente estudio de consultoría, se determinó que el edificio es viable y que hay que hacer unos trabajos de reforzamiento, pagados por Fonade, con quien se contrató.

Manifestó que en virtud del incumplimiento de Fonade se han adelantado las acciones correspondientes para que responda jurídicamente.

En este sentido se demandó por la cuantía invertida en la obra y en los gastos incurridos hasta el momento, cifra que es cercana a los 8 mil millones de pesos.

La abogada recalcó que:

Insistió en que 'el edificio no es un elefante blanco porque la Esap está haciendo todo lo que corresponde para que Fonade cumpla'.

Irrespeto: Estudiantes

Mientras esto opina la Esap, los estudiantes, a través de los veedores, sostienen lo contrario y aseguran que tanto esta entidad como Fonade le han incumplido a los estudiantes samarios.

'Es un irrespeto lo que han hecho con nosotros, pues nos tienen de escuelita en escuelita, en condiciones precarias y pagando arriendos, algo indigno de administradores públicos, pues más que un mal ejemplo, va en contravía a lo predicado en las aulas de clases', dijo Luis Buendía, presidente de la veeduría estudiantil en Santa Marta.

Lo que no comprenden es cómo la ESap sigue contratando con Fonade para obras en campus de otras ciudades, pese al elefante blanco que dejaron en esta capital.

'Lo peor de todo es que los entes de control no se pronuncian', agregó el dirigente estudiantil.

Se indicó que en junio se reiniciarán las obras en la primera fase a efectos de que la Esap realice la segunda etapa de la edificación y el año entrante el edificio sea entregado.

Las obras en este edificio se iniciaron en el año 2012 y debieron culminar un año después. Su inversión fue de 5 mil millones de pesos .