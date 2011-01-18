on 1.00 Archivo particular

Barranquilla y Guayaquil son ciudades portuarias y la arquitectura de su Centro Histórico es muy parecida.

Por eso ayer, durante el encuentro entre el alcalde distrital Alejandro Char y de su colega de Guayaquil, Jaime Nebot, quedó expresado el interés de convertirse en ciudades hermanas con el objetivo de intercambiar experiencias a nivel administrativo.

A Barranquilla le interesa implementar el modelo de recuperación urbanística iniciado hace 18 años por el ex presidente de Ecuador y ex alcalde de Guayaquil León Febres Cordero, tarea que ha seguido su sucesor Jaime Nebot que ya completa 12 anos al frente de la Alcaldía, mientras que a esa ciudad ecuatoriana elogia de la administración distrital el modelo de educación y de salud implementado por Char.

Nebot recibió ayer en su despacho al mandatario barranquillero, quien destacó el programa de urbanismo que ha permitido reubicar a 35 mil vendedores estacionarios que como ocurre con Barranquilla, invadían andenes y calles completas.

'Estamos aquí porque sabemos del trabajo que durante décadas implementaron en su ciudad que ahora es modelo para América Latina. Por eso nuestro interés en firmar un acuerdo para hermanarnos e intercambiar varios modelos', dijo Char quien viajo a esta ciudad en compañía de varios miembros de su gabinete.

Nebot le explicó que en el proceso de recuperación del espacio público es clave el diálogo, la autoridad y la solución, que Guayaquil puso en marcha para construir 42 mercados, centros comerciales y kioscos.

'Recuperamos la calle para el ciudadano y a cambio, a los vendedores les dimos calidad de vida y seguridad', agregó.

Esta regeneración urbana no solo puso el orden en Guayaquil sino que ha jalonado el turismo, al punto que es la ciudad más visitada del Ecuador porque quieren conocer el malecón, el Cerro Santa Ana y el río Guayas, entre otros, expuso.

A su turno el ingeniero Gustavo Zúniga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, el líder de todo el proceso iniciado por Febres Cordero, destacó los avances en materia de salud y de educación de Barranquilla. 'Quisiéramos ofrecérselos a nuestros ciudadanos', dijo.

Por Alix López