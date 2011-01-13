José Torres

Todos los barranquilleros esperan que a la tercera sea la vencida. Después de dos anuncios fallidos durante el 2010 y 200 años después de que el lugar se estableciera como el centro comercial de la ciudad, todo está listo para que el próximo mes sea inaugurada y entregada al público la nueva Plaza de San Nicolás.

Las obras civiles fueron entregadas el 31 de diciembre y de forma total será el 15 de febrero. Ahora solo falta escoger un día entre el 15 y el 20 de ese mes para realizar la inauguración, eso va a depender de la disponibilidad de la agenda de la ministra de Cultura.

Las obras totales en la Plaza costaron $9 mil millones, de los cuales el Distrito aportó el 40% y el 60% restante el Ministerio.

Ramón Vides, gerente de Edubar, dice que en términos generales y a pesar de todos los inconvenientes que se tuvieron con el invierno y el desalojo de los vendedores informales el balance de los trabajos es bueno.

En la esquina de la calle 32 se instaló una estructura metálica donde se van a ubicar 36 vendedores estacionarios de flores, los cuales, serán escogidos de forma selectiva.

Ahora la principal preocupación de las autoridades es la creación de mecanismos con la oficina de Control Urbano que permitan conservar las obras en buen estado y que la Plaza no vuelva a ser ocupada por vendedores.

'Aquí se tienen que unir todos los actores, incluyendo la secretaría de Planeación, la Policía y los vendedores formales para poder organizarse. La idea es que todos se asocien para crear una especie de centro comercial abierto', señaló Vides.

En un recorrido realizado por el alcalde Alex Char este anunció que el Distrito ya dispone de $5.300 millones generados por los excedentes de ingresos del año pasado que se van a invertir en la compra de cinco lotes para la reubicación de los vendedores. 'Esta es otra forma de valorar nuestra ciudad. Aquí nació el comercio y que bueno es recordarlo. Hace 3 años y medio esto era intransitable. Es impresionante lo que se ha hecho y lo que se va a hacer'.

Cuatro obras más. El proyecto para la reconstrucción arquitectónica y ampliación del espacio público de la Plaza de San Nicolás constituye la punta de lanza del proceso de recuperación del Centro Histórico de Barranquilla.

Los otros cuatro grandes espacios que serán recuperados son: Conjunto San José (integrado por la iglesia y el parque del mismo nombre, y la biblioteca departamental Meira del Mar); Paseo de Las Palmas (conformado por el corredor de las carreras 40 y 41 entre calles 38 y 45, y que incluirá la demolición de varias manzanas de inmuebles); Conjunto San Roque (integrado por el templo del mismo nombre y su entorno hacia la carrera 38); y la Plaza del Hospital General (que consiste en la prolongación del Paseo de Bolívar hacia la carrera 33).

La próxima intervención que se va a realizar dentro del plan de recuperación del Centro Histórico es el entorno de la Plaza San José.

'Ya estamos en el proceso de la adquisición de predios. Allí afortunadamente hay muy pocos vendedores estacionarios lo que facilita las cosas. El área de ampliación es más pequeña. Además se cuenta con el apoyo de la Gobernación', dijo Vides.

En este proyecto, según el funcionario, va a haber la intervención de un inversionista privado, 'basado en la Ley 388, que no es más que la gestión del suelo para lograr que los propietarios aporten sus predios en una especie de gana-gana'.

Las obras incluyen ampliar la carrera 39 hasta la Plaza de San José, un punto importante en la restauración del antiguo edificio de la Gobernación y un eje central que será la Plaza con la Biblioteca Departamental y la iglesia. Aún no esta definido el monto total de la inversión pero solo el proyecto de la Plaza costará $3.500 millones.