Denuncian nuevas amenazas contra líderes indígenas en La Guajira

El último de estos episodios se produjo el pasado domingo en horas de la noche, cuando los números de varios líderes Wayuu y otros líderes sociales que no pertenecen a esa etnia pero que han emprendido una lucha con objetivos homogéneos, recibieron en sus teléfonos celulares los mensajes intimidatorios.

Javier Rojas Uriana, un líder que es representante legal de la asociación de Derechos Humanos Shipia Wayuu, dijo que en esta ocasión no los van a sacar de su territorio y añade que son los mismos de siempre: personas que se disfrazan de líderes indígenas para aprovecharse de los presupuestos que tiene el Gobierno y de los giros que le hacen al pueblo Wayuu desde diferentes instancias. Rojas Uriana escribió en su cuenta de Twitter : “Seguimos con nuestras labores diarias con las comunidades wayuu, las amenazas de muerte nunca más silenciarán la lucha por la pervivencia de los niños, niñas y adolescentes del pueblo wayuu”.

El líder indígena sostiene que ninguna amenaza se puede desestimar y señala que no tiene una prueba en la que se indique de donde salen las amenazas.

“Vamos presentar la denuncia penal contra personas indeterminadas y esperamos que esta no sea como las veces anteriores, donde las denuncias por amenazas y agresiones han sido engavetadas y al final no hay responsables. Nosotros estábamos dejando bien claro que no queremos meter a nadie en la cárcel, lo que queremos es que no sigan muriendo más niños de hambre y para eso pedimos que haya un manejo honesto de los dineros de las instituciones como el caso de ICBF, donde se manejan cerca de $500 mil millones y no pasa nada en las comunidades”, expresó Rojas

Por su parte, Luis Fernando Lobo, un líder juvenil que ha estado al frente de varios procesos en reclamo de reivindicación social por los niños indígenas, es otro de los amenazados por mensaje de texto.

Este joven indicó que también fue amenazado el pasado domingo, junto a los demás líderes y sostiene que los eventos en los que ha estado participando tienen que ver con el ICBF porque ellos conocieron que 19 contratos fueron realizados de manera directa por esta regional con organizaciones y personas que en algunos casos no son de este departamento y otras que siéndolo, no tienen el suficiente conocimiento de esta cultura, ni el beneplácito.