En las últimas horas fue reportado el asesinato con arma de fuego de un joven en el área rural del municipio de Uribia, La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Hebraín López, de 22 años, natural de Venezuela, quien se desempeñaba como cotero en una salera local.

El hallazgo del cadáver con heridas de bala se registró en la noche de este martes 28 de octubre, a la altura del kilómetro 77, a pocos metros de la línea férrea.

Según la información preliminar, el mencionado iba camino a su trabajo cuando fue sorprendido por individuos armados que le dispararon y huyeron del lugar tras terminar con su vida.

Ante el sonido de las detonaciones, residentes del sector alertaron a patrullas de la Policía, que minutos después llegaron al lugar y se toparon con la escena y la acordonaron para iniciar los actos urgentes.

Posteriormente, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó la inspección a cadáver y el traslado a Medicina Legal. De igual manera, investigadores iniciaron las labores para establecer los móviles del homicidio y la captura de los sicarios.