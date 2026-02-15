La tarde del pasado sábado de Carnaval estuvo marcada por un grave accidente de tránsito en el sector El Coby, barrio El Concorde, en el municipio de Malambo, donde dos motocicletas colisionaron de frente, dejando a sus conductores con graves heridas.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas en el lugar de los hechos, ambos vehículos se desplazaban en sentidos opuestos y, por razones que aún son materia de investigación, terminaron impactando de manera frontal, presuntamente a alta velocidad.

Tras el fuerte choque provocó que los motociclistas salieran volando del vehículo y cayeran violentamente contra el pavimento.

Uno de los heridos fue identificado de manera preliminar como Sebastián, mientras que la identidad del segundo lesionado no ha sido confirmada por las autoridades.

Testigos del accidente auxiliaron a las víctimas siendo trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo pronóstico reservado.

Unidades de tránsito y de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar para adelantar las diligencias correspondientes y recolectar información que permita establecer las causas exactas del siniestro