En la mañana de este jueves 22 de enero de 2026, fue hallado un cuerpo sin vida en el río Magdalena, luego de que, al parecer, descendiera arrastrado por la corriente y terminara encallando en la orilla correspondiente al sector de Sabanagrande, frente al municipio de Sitionuevo.

El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por la zona, quienes alertaron a las autoridades al notar la presencia del cuerpo a un costado del afluente. Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía Nacional, que procedieron a acordonar el área y asegurar la escena.

De acuerdo con la información preliminar, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que ha dificultado su identificación en el lugar. Las autoridades permanecen a la espera del personal especializado para realizar el levantamiento del cuerpo y los procedimientos judiciales correspondientes.

Por el momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió su muerte. El caso quedó en manos de los organismos judiciales, que adelantan las labores de investigación para esclarecer lo sucedido.

Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes en las próximas horas, con el fin de ampliar la información y confirmar la identidad del occiso.