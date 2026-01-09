Un grave accidente de tránsito se registró en la noche del pasado 8 de enero en el barrio La Manga, donde dos jóvenes resultaron heridos, luego de un siniestro vial que, de manera preliminar, estaría asociado a presuntos piques ilegales.

De acuerdo con la información conocida, tras el impacto ambos jóvenes quedaron tendidos sobre la vía, situación que generó momentos de angustia entre los residentes del sector, quienes dieron aviso inmediato a los organismos de emergencia.

Los lesionados fueron identificados como Jean Franco Amaris y Leandro Orozco, quienes recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladados al paso Paso La Manga.

Fuentes cercanas al caso indicaron que uno de los jóvenes se encuentra estable, mientras que el otro permanece en estado grave, sin que hasta el momento se haya precisado cuál de los dos presenta el cuadro más delicado.

Las autoridades de tránsito y la Policía adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si el hecho guarda relación con maniobras peligrosas asociadas a carreras ilegales en la vía pública.