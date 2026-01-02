La violencia volvió a sacudir la madrugada de este viernes 2 de enero en Barranquilla. Pasadas las 12:00 de la medianoche, un sicario acabó con la vida de un joven en la carrera 1B con calle 62, en el barrio Santo Domingo de Guzmán, localidad Metropolitana.

La víctima fue identificada como Brayan Meriño García, de 21 años, quien, según relataron testigos, fue abordado de manera sorpresiva por un hombre armado que se movilizaba como parrillero en una motocicleta.

Al llegar al lugar, el sicario descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y le disparó en al menos tres ocasiones, dejándolo gravemente herido sobre la vía pública.

El ataque generó pánico entre los residentes del sector, algunos de los cuales salieron de sus viviendas tras escuchar las detonaciones.

De inmediato, vecinos del sector auxiliaron al joven y lo trasladaron de urgencia al Camino Metropolitano del barrio Santa María. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció pocos minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los proyectiles.

Tras conocerse el homicidio, unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio para adelantar labores investigativas y recolectar testimonios que permitan esclarecer los hechos. Las autoridades trabajan para determinar los móviles del crimen, no descartan un ajuste de cuentas, y avanzan en la identificación y localización de los responsables.