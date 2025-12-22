Durante el fin de semana del 19 al 21 de diciembre, el departamento del Magdalena registró cuatro muertes violentas y accidentales, entre las cuales figuran Donai Botello, Elías Quintero, Álvaro Augusto Saucedo Guerrero y Esteban Herrera. Los hechos ocurrieron en los municipios de Ciénaga, El Difícil y distintos sectores de Santa Marta, según los informes de la Policía y Medicina Legal.

Leer también: Sicarios atacan a bala a un hombre en el barrio San Jorge, Santa Marta

El balance incluye un fallecimiento por causas aún por establecer, dos homicidios con arma de fuego y un accidente de tránsito, los cuales fueron atendidos por la Policía, la Sijín, el CTI de la Fiscalía y organismos de tránsito, que realizaron los actos urgentes y trasladaron los cuerpos a la morgue de Medicina Legal.

Viernes 19 de diciembre: hallazgo de adulto mayor sin vida en Ciénaga

En la madrugada del viernes, un adulto mayor fue encontrado sin vida sentado en una de las bancas de la Plaza del Centenario, en el municipio de Ciénaga. La víctima fue identificada como Donai Botello, de 81 años, oriundo del corregimiento Las Mercedes, Norte de Santander.

Según las autoridades, Botello era conocido por recorrer distintos sectores de la localidad y, en varias ocasiones, había sido trasladado al Hospital San Cristóbal por su delicado estado de salud.

Durante las últimas horas se habría mantenido en la plaza, hasta que transeúntes alertaron a las autoridades de que no respondía a los llamados. Fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde ingresó sin signos vitales. Su cuerpo fue llevado a Medicina Legal para la necropsia correspondiente.

Sábado 20 de diciembre: homicidios en El Difícil y Santa Marta

En la zona rural del municipio de El Difícil, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de arma de fuego, identificado posteriormente como Elías Quintero.

La investigación está a cargo de la Sijín y la Fiscalía, quienes manejan como hipótesis un posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales, dado que se encontró un cartel con un mensaje atribuido al Ejército Gaitanista de Colombia.

Según las primeras indagaciones, Quintero habría sido llevado por sus agresores a una zona enmontada, donde fue asesinado.

El segundo hecho ocurrió en el barrio San Jorge, al norte de Santa Marta, durante una incursión sicarial.

La víctima fatal fue Álvaro Augusto Saucedo Guerrero, conocido como ‘Cara de Papa’, de oficio vigilante comunitario. Según el reporte policial, Saucedo se encontraba cerca de un establecimiento comercial cuando fue abordado por dos individuos en motocicleta, el parrillero le disparó en varias oportunidades, causándole la muerte en el lugar. Durante el ataque, Juan David de la Vega resultó herido por una bala perdida y fue trasladado al hospital Julio Méndez Barreneche, donde permanece bajo observación médica.

Domingo 21 de diciembre: accidente de tránsito en la Ruta del Sol

El fin de semana concluyó con un accidente de tránsito en la Ruta del Sol, frente al comando de la Policía Metropolitana de Santa Marta. La víctima fue identificada como Esteban Herrera, quien se desplazaba en una motocicleta de placas LNS63D cuando, por causas que son materia de investigación, colisionó con una camioneta Nissan de servicio especial, placas JSK487.

El impacto provocó que el motociclista saliera expulsado y sufriera múltiples politraumatismos, que le causaron la muerte. El conductor de la camioneta fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, mientras las autoridades realizaron los procedimientos judiciales correspondientes para esclarecer la dinámica del siniestro.

Las investigaciones continúan en curso para esclarecer las circunstancias de cada hecho, mientras la Policía y los organismos judiciales trabajan en coordinación con Medicina Legal y los cuerpos de socorro para documentar y atender los incidentes registrados durante el fin de semana en el Magdalena.