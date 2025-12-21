En el marco de las actividades de acercamiento a la comunidad durante la temporada decembrina, la Policía Nacional puso en marcha el Pesebre Móvil, una iniciativa que recorre distintos barrios de la ciudad llevando un mensaje de paz, esperanza y convivencia ciudadana.

Esta estrategia busca fortalecer los lazos de confianza entre la Institución y la comunidad, permitiendo que niños, niñas y familias disfruten de un espacio de integración, tradición y unión, en el que se resalta el verdadero significado de la Navidad.

Durante los recorridos, los uniformados comparten con los ciudadanos, promueven valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia, y reiteran recomendaciones de autocuidado y prevención para una convivencia sana durante las festividades de fin de año.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que “con el Pesebre Móvil buscamos llevar un mensaje de unión, esperanza y convivencia a los barrios de la ciudad, acercando la Policía a las familias y recordando que la Navidad es un tiempo para compartir en paz y respeto. Seguiremos fortaleciendo estas iniciativas que promueven la confianza y la cercanía con la comunidad”.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, y continuará desarrollando actividades preventivas y pedagógicas que contribuyan a la construcción de entornos seguros y a una Navidad en paz para todos los barranquilleros.