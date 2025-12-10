Una fuga de cuatro personas privadas de la libertad se registró en la mañana de este martes 9 de diciembre en el CAI La Victoria, ubicado en la carrera 13 con calle 45C, en el suroccidente de Barranquilla.

Leer más: Joven murió tras caer del séptimo piso de un edificio en Soledad

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, los hechos se presentaron a las 10:00 de la mañana, cuando un vecino del sector alertó haber observado a varios sujetos descendiendo de un árbol ubicado en la parte trasera del CAI. Posteriormente, los individuos abordaron un vehículo tipo taxi, en el que huyeron con rumbo desconocido.

Las personas fugadas fueron identificadas como:

Dinis Rafael Gómez Alfaro: Capturado por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de arma de fuego.

Eneyber David Bravo Ochoa: Procesado por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego.

Heider Alberto Murcia Moreno: Señalado por homicidio y hurto calificado.

Sebastián José Castro González: Detenido por hurto calificado.

Entre los evadidos se encuentra Heider Alberto Murcia Moreno, de 21 años, quien había sido capturado como presunto responsable del homicidio de un adulto mayor ocurrido el viernes 10 de octubre en el sector de Puerta Dorada, en el sur de Barranquilla.

Como se informó en su momento, la víctima fue identificada como Fredy José Torres Díaz, de 61 años, quien se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue abordado por un delincuente que, al parecer, intentó robarle sus pertenencias.

Según el informe de la Policía Metropolitana, el hecho se registró hacia las 5:05 de la mañana, a la altura de la carrera 18 Sur con calle 100, cuando el adulto mayor esperaba transporte público. Al oponerse al hurto, se produjo un forcejeo en el que recibió una herida mortal con arma blanca a la altura del tórax.

Luego de conocerse la evasión registrada este martes, las autoridades activaron un plan de búsqueda y control en distintos puntos de la ciudad para dar con el paradero de los cuatro fugados.