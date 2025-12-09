Siendo aproximadamente la 1:57 de la madrugada del domingo 7 de diciembre, un trágico hecho se registró en el conjunto Ciudad del Parque Acandí, del barrio Ciudad del Parque, en el municipio de Soledad, donde un joven perdió la vida tras caer desde el séptimo piso.

La víctima fue identificada como Adrián Alexander Cabrera Sarmiento, de 24 años, quien residía en el apartamento 18 del piso 7.

De acuerdo con versiones entregadas por vecinos del sector a EL HERALDO, el joven había salido a departir con unos amigos desde la noche del sábado 6 de diciembre y, al regresar a su vivienda, se percató de que no tenía consigo las llaves de su apartamento, las cuales habría dejado previamente a su madre.

Según los relatos recogidos en el lugar, Cabrera Sarmiento se encontraba en aparente estado de embriaguez y, en un intento por ingresar nuevamente a su residencia, intentó pasar desde un espacio del edificio hacia una de las ventanas del apartamento, maniobra que terminó en una caída al vacío.

Tras el fuerte estruendo, residentes del conjunto salieron de sus apartamentos y vieron al joven tendido en el piso, agonizando. De inmediato alertaron a las autoridades y a los organismos de socorro. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el joven falleció en el lugar.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar maniobras de alto riesgo.