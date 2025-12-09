Con cuatro diligencias de registro y allanamiento adelantadas en los municipios de Soledad, Palmar de Varela y Santo Tomás, la Policía del Atlántico logró la captura de tres personas en flagrancia, tres por orden judicial y tres notificaciones en centro penitenciario y carcelario, señalados por los delitos de homicidio y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir para darse para el homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

La Policía, a través la Seccional Investigación Criminal, (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía 217 especializada contra las organizaciones criminales y con el apoyo del Ejército Nacional logró incautar un arma de fuego tipo fusil traumático con ocho cartuchos, un arma de fuego tipo pistola traumática y 570 gramos de marihuana.

Los procedimientos de capturas se realizaron mediante 4 diligencias de registro y allanamiento, realizada en los municipios de Soledad (barrio las Moras), Palmar de Varela (barrio Alfonso López y la Primavera) y Santo Tomás (barrio Primero de Mayo).

La institución precisó que con esta operación se logró el esclarecimiento de ocho homicidios cometidos entre 2024 y 2025, entre ellos dos desmembrados en Santo Tomás y Palmar de Varela.

Los capturados, presentan registros en el SPOA por los delitos de fuga de presos, concierto para delinquir por darse para narcotráfico, hurto, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, lesiones personales, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y/o municiones, violencia intrafamiliar, tortura, extorsión, homicidio y receptación.

Los capturados responden a los nombres de Joimar Joseo Ñate Pérez, alias Guajirito; Farbel David Gonzalez Guette, alias Farbel; Mary Luz Romero Dulcey, alias Mary; Jhonathan Jesús Hernández Fernández, Arturo Ramón Pérez Mejía, y Darwin Dario Ángulo Maldonado.

Por su parte, los notificados en centros carcelarios son Leonardo Junior Cabrera Silvera, alias Leo; Eduardo Enrique Correa Barros, alias Rulay; David Abraham Zamora Colina, alias El Chamo David.

Con estas acciones, dijeron, se esclarecieron al menos diez homicidios ocurridos en los municipios de Santo Tomás, Palmar de Varela, Polonuevo y otro más en la ciudad de Barranquilla.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación y son acusados de los delitos concierto para delinquir para darse para el homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

“Con esta intervención se orienta hacia la lucha frontal contra el crimen organizado y sus redes de apoyo, encaminando los esfuerzos a fortalecer la seguridad ciudadana y, se pretende seguir garantizando la tranquilidad de los atlanticenses como aporte al mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana frente a los delitos de alto impacto en el departamento del Atlántico, en el casco urbano y rural¿”, señaló el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del departamento de Policía Atlántico (e).